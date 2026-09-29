ФШУ сподівається, що Подоляк публічно відмовиться від посади віцепрезидента ФІДЕ

Перший віцепрезидент Федерації шахів України та виконавчий директор Володимир Ковальчук у шоці від позиції Михайла Подоляка, який погодився доєднатися до команди нового очільника ФІДЕ Тімура Турлова.

Про це він ексклюзивно висловився у коментарі "Чемпіону".

"Щодо Подоляка – всі в шоці на конгресі були. Майже весь світ. Бо завжди враховується думка самої федерації – хто буде представляти ту чи іншу країну. В історії ФІДЕ ніколи нікого не обходили. Це ганебно – обійняти посаду віцепрезидента разом з керівником ФІДЕ, який перебуває під санкціями України. Ми зараз очікуємо, яка буде реакція в самого пана Подоляка, чи він піде в ФІДЕ. Якщо піде, то ми, звісно, також будемо звертатися в законний спосіб. Наші юристи підготують повністю всі матеріали і будемо звертатися до суду", – заявив Ковальчук.

Федерація шахів України сподівається, що радник ОП самостійно відмовиться від посади віцепрезидента ФІДЕ.

Відзначимо, що Подоляк підтримав 38-річного бізнесмена, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану. Турлов є власником низки інвестиційних фондів. У 2023-му став президентом Федерації шахів Казахстану. Водночас із цим новий очільник ФІДЕ перебуває під санкціями України

Раніше ФШУ виступали проти призначення Подоляка на посаду віцепрезидента Всесвітньої федерації шахів, оскільки вона не висувала його кандидатуру. Тому вважає ці дії Турлова та радника ОП незаконними.

Новий президент ФІДЕ заявив, що не зобов'язаний був погоджувати кандидатуру Подоляка на посаду віцепрезидента з Федерацією шахів України.

Окрім того, віцепрезидентом став колишній міністр спорту Росії, заступник генерального директора Газпрому та чинний полковник ЗС РФ Павло Колобков.

Федерація шахів України вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ.