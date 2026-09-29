Ковальчук наголосив, що представники Росії не можуть обіймати керівні посади у ФІДЕ

Перший віцепрезидент ФШУ та виконавчий директор Володимир Ковальчук відреагував на призначення росіянина Павла Колобкова на посаду віцепрезидента ФІДЕ.

Його слова ексклюзивно наводить "Чемпіон".

"Є Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Німеччина, Польща, й інші країни, які нас підтримують, – практично вся Європа. Колобков не має права обіймати керівні посади ФІДЕ, адже згідно з самим ФІДЕ, вони виключили РФ з членів організації, тому представник Росії не може обіймати керівні посади" Ми дуже легко зберемо доказову базу й будемо подавати звернення по Колобкову в САЅ, спортивний арбітражний суд в Лозанні. Це в нас чітка модель, яку ми підготували з самого початку, як він починав балотуватися", – пояснив Ковальчук.

Колобков – колишній міністр спорту Росії (2016-2020), заступник генерального директора Газпрому та чинний полковник ЗС РФ.

Федерація шахів України вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ. Українська сторона заявляла, що не уповноважувала радника Офісу президента представляти ФШУ у ФІДЕ, адже він не має жодного відношення до шахового життя в Україні.

Їх кандидатури обрав новий президент Всесвітньої федерації шахів Тимур Турлов, який був обраний на посаду 26 вересня 2026 року. Цікаво, що Турлов із 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом Президента України.

Раніше ФШУ заявила про незаконні дії обох.