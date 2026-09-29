Віцепрезидент ФШУ: Турлов замість Дворковича – це лише вивіска
Перший віцепрезидент та виконавчий директор ФШУ Володимир Ковальчук вважає, що з приходом Тімура Турлова на посаду президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) попередні глава організації Аркадій Дворкович збереже свій вплив.
Про це Ковальчук заявив у коментарі "Чемпіону".
"Нічого не зміниться. Змінилася лише вивіска – замість Дворковича буде Турлов. Але я впевнений, що всіма справами ФІДЕ буде далі займатися Дворкович. Адже на Конгресі з делегатами постійно, не відходячи, працював саме він. Сидів з ними, переконував голосувати за Турлова. Тому це лише вивіска.
Вся російська команда залишилася, і Дворкович буде керувати фактично, а Турлов буде й далі займатися своїм бізнесом, бо він російський олігарх, який заробив гроші в Росії та зараз інвестує їх в Казахстан. У нього, я думаю, є першочергові завдання – це розвивати свій бізнес, а ФІДЕ керуватиме Дворкович", – заявив Ковальчук.
Нагадаємо, 26 вересня 2026 року відбулися вибори президента ФІДЕ. Президентом став 38-річний російський бізнесмен Тімур Турлов, який у 2022 році потрапив під санкції України. Його публічно підтримав радник Офісу президента Михайло Подоляк, який погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ у разі перемоги Турлова на виборах.