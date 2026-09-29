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Ковальчук: Росіяни переживають, щоб ФІДЕ не вийшло з їхнього контролю

Олег Дідух — 29 вересня 2026, 14:03
Ковальчук: Росіяни переживають, щоб ФІДЕ не вийшло з їхнього контролю
Володимир Ковальчук
facebook.com/volodimir.koval.cuk

Перший віцепрезидент та виконавчий директор ФШУ Володимир Ковальчук в коментарі "Чемпіону" поділився своюєю думкою щодо підсумків виборів президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

"Росіяни переживають, щоб ФІДЕ не вийшло з їхнього контролю, і вони все робитимуть, щоб вона була в їхніх руках. Бачите, росіяни радіють, що обрали саме Турлова. Ясно, що там нічого не зміниться", – заявив Ковальчук.

Нагадаємо, 26 вересня 2026 року відбулися вибори президента ФІДЕ. Президентом став 38-річний російський бізнесмен Тімур Турлов, який у 2022 році потрапив під санкції України. Його публічно підтримав радник Офісу президента Михайло Подоляк, який погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ у разі перемоги Турлова на виборах.

ФІДЕ Федерація шахів України

ФІДЕ

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