Карлсен розповів, чи вважає себе найвеличнішим шахістом усіх часів

Зірковий норвезький гросмейстер Магнус Карлсен відверто розповів, чи вважає себе найвеличнішим шахістом усіх часів.

Спортсмен взяв участь у бліц-опитуванні на каналі Esports World Cup.

Разом із Карлсеном на інтерв'ю був інший шахіст – Хікару Накамура, а суть полягала у тому, що гросмейстери питали одне одного різні запитання під детектором брехні.

Американець спитав Магнуса, чи вважає той себе найвеличнішим шахістом усіх часів, на що норвежець відповів ствердно.

"Я вже раніше відповідав на подібне питання і тоді моя відповідь була іншою. Тепер я зрозумів, що обманював сам себе", – додав Карлсен.

Зазначимо, що норвезький шахіст очолює рейтинг ФІДЕ з 2011 року, а з 2013 по 2021 рік був чемпіоном світу, добровільно відмовившись від захисту звання у 2022-му.

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Станом на серпень Магнус має 2823 очок ЕЛО, а Хікару Накамура посідає третю сходинку – 2792 рейтингових балів.

Раніше стало відомо, чи зіграє Карлсен на шаховій Олімпіаді-2026.