Фірузджа увірвався до десятки найкращих, Іванчук досяг прогресу: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 46-й сходинці. Він втратий одну позицію за місяць. Рейтинг Коваленка – 2669.

Недалеко від нього знаходиться Павло Ельянов (№53, 2664).

Легендарий Василь Іванчук додав позицій, що доволяє йому посідати 89-те місце з рейтингом 2634. Руслан Пономарьов (№96) має на 2 очки менше.

ratings.fide.com/rankings.phtml?country=UKR&gender=M

Лідером рейтингу ФІДЕ з 2011 року є Магнус Карлсен. Зберегли свої позиції Фабіано Каруана та Хікару Накамура.

Найкращий прогрес показав Аліреза Фірузджа. Француз піднявся з 18-ї на 10-ту позицію в списку найкращих шахістів світу.

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Нагадаємо, визначилось місце та дата проведення матчу за чемпіонство світу з шахів серед чоловіків.