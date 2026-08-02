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Фірузджа увірвався до десятки найкращих, Іванчук досяг прогресу: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ

Руслан Травкін — 2 серпня 2026, 03:05
Фірузджа увірвався до десятки найкращих, Іванчук досяг прогресу: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ
x.com/EuropeEchecs

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 46-й сходинці. Він втратий одну позицію за місяць. Рейтинг Коваленка2669.

Недалеко від нього знаходиться Павло Ельянов (№53, 2664).

Легендарий Василь Іванчук додав позицій, що доволяє йому посідати 89-те місце з рейтингом 2634. Руслан Пономарьов (№96) має на 2 очки менше.

ratings.fide.com/rankings.phtml?country=UKR&gender=M

Лідером рейтингу ФІДЕ з 2011 року є Магнус Карлсен. Зберегли свої позиції Фабіано Каруана та Хікару Накамура.

Найкращий прогрес показав Аліреза Фірузджа. Француз піднявся з 18-ї на 10-ту позицію в списку найкращих шахістів світу.

https://x.com/FIDE_chess

Нагадаємо, визначилось місце та дата проведення матчу за чемпіонство світу з шахів серед чоловіків.

Шахи Магнус Карлсен

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