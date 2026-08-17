Карлсен двічі поспіль став чемпіоном світу з кіберспорту в шахах, не програвши жодної партії на турнірі
Зірковий норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, який представляв організацію Team Liquid, захистив звання чемпіона світу з кіберспорту (Esports World Cup) у змаганнях із шахів.
Це досягнення підкорилося йому після перемоги у Гранд-Фіналі над 19-річним білоруським шахістом Денисом Лазавіком.
Змагання відбувалися у форматі до двох перемог у сетах (кожен сет складався з чотирьох рапід-партій). Норвежець не залишив шансів Лазавіку, вигравши обидва сети з однаковим рахунком 3:1.
Внаслідок цього Магнус захистив звання чемпіона цього кіберспортивного турніру та отримав нагороду за цей тріумф у розмірі 250 тисяч доларів.
Додамо, що Карлсен протягом турніру не програв жодної із 20 партій. До речі, на груповому етапі норвежець обіграв Ганса Німанна, з яким раніше був гучний скандал у шаховій спільноті, оскільки після гри на Кубку Сінкфілда в 2022 році ексчемпіон світу звинуватив його у шахрайстві.
Третє місце на турнірі посів іменитий американський гросмейстер Хікару Накамура, який зумів здолати Алірезу Фірузджа.
Підсумковий залік.
- Магнус Карлсен (Team Liquid) – 250 000 доларів США
- Денис Лазавік (All Gamers Anyone's Legend) – 190 000 доларів США
- Хікару Накамура (Team Falcons) – 145 000 доларів
Зауважимо, що в 1/4 фіналу вибув зі змагань узбецький шахіст української команди NAVI Нодірбек Абдусатторов після поразки від Лазавіка (2:3).
Нагадаємо, що найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – вперше в історії проходить не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.
Турнір приймає "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.