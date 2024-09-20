На честь Каспарова: Карлсен закликав не відновлювати російську та білоруську шахові федерації

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Цитує норвежця Chess Topics.

"Якось дивно отримувати цю нагороду в той час, коли я все ще активний гравець.

Я, звичайно, щасливий отримати цю нагороду, але, на мою особисту думку, Гаррі Каспаров зробив кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, я впевнений, він скористався б можливістю порадити не скасовувати санкцій щодо російської та білоруської федерації, так що я теж так вчиню. Дякую!", – заявив Магнус.

Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.