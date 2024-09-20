На честь Каспарова: Карлсен закликав не відновлювати російську та білоруську шахові федерації
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Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.
Цитує норвежця Chess Topics.
"Якось дивно отримувати цю нагороду в той час, коли я все ще активний гравець.
Я, звичайно, щасливий отримати цю нагороду, але, на мою особисту думку, Гаррі Каспаров зробив кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, я впевнений, він скористався б можливістю порадити не скасовувати санкцій щодо російської та білоруської федерації, так що я теж так вчиню. Дякую!", – заявив Магнус.
Нагадаємо, 7 червня 2024 року Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки. Але, 22 вересня, у столиці Угорщини – Будапешті, заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому буде розглядатись можливе відновлення прав федерацій шахів Росії та Білорусі.