Карлсен втратив 18 пунктів, але все ще лідер: оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 45-й сходинці. Його рейтинг складає 2672. Недалеко від нього знаходиться Павло Ельянов (№53, 2664).

Третім серед українців є Руслан Пономарьов (№95, 2632). У топ-100 тримається легендарний Василь Іванчук, який з рейтингом 2628 посідає 98-му сходинку.

Магнус Карлсен за останній місяць втратив аж 18 пунктів, але це не заважає йому бути №1. Перше місце він утримує з 2011-го.

2-3 позицію з однаковим показником ділять американці Фабіано Каруана та Хікару Накамура.

Найкращого прогресу серед лідерів показав ще один представник США Веслі Со, який піднявся на дві сходинки.

Нагадаємо, раніше Карлсен відповів критикам, які закликають забрати в нього перше місце.