ЄШС підтримав ФШУ у суперечці навколо Подоляка та ФІДЕ

23 жовтня у Будві відбулося засідання правління Європейського шахового союзу (ЄШС), на якому учасники зустрічі одностайно підтримали позицію Федерації шахів України (ФШУ) щодо Михайла Подоляка.

Про це повідомив почесний президент ЄШС Володимир Ковальчук у Фейсбук.

У дописі Ковальчук заявив, що ФІДЕ присвоїла Подоляку ідентифікаційний код під прапором України, попри заперечення ФШУ. За його словами, ЄШС і українська федерація подадуть спільний протест на рішення Генеральної асамблеї ФІДЕ та вимагатимуть його скасування.

ФШУ раніше заявляла, що не уповноважувала Подоляка представляти федерацію у ФІДЕ та заперечувала його зв'язок з українським шаховим рухом.

Також, як повідомив Ковальчук, до комісій ЄШС увійшли троє представників українських шахів: Володимир Грабінський – до комісії тренерів, Микола Спірідонов – до комісії Шахи в освіті, а Адріан Михальчишин став почесним головою комісії тренерів.

Нагадаємо, що 26 вересня 2026 року відбулися вибори президента ФІДЕ. Після перемоги Тимур Турлов запросив до своєї команди Михайла Подоляка на посаду віцепрезидента й той прийняв пропозицію, що викликало серйозний резонанс та обурення з боку Федерації шахів України.