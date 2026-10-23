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NAVI продовжили контракт з узбекистанським гросмейстером Абдусатторовим

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 14:05
NAVI продовжили контракт з узбекистанським гросмейстером Абдусатторовим
Нодірбек Абдусатторов
instagram.com/abdusattorov_nodirbek_official/

Українська кіберспортивна організація NAVI оголосила про підписання нового контракту з відомим гросмейстером Нодірбеком Абдусатторовим.

Про це повідомила пресслужба "Народжених перемагати".

Угоду розраховано на весь 2027 рік, який стане третім для узбекистанця у складі українского колективу.

Абдусатторов виступає за NAVI p 2025 року і в попередніх двох турнірах Esports World Cup команда посідала 5-8 місця.

2026 рік став для узбекистанця дуже вдалим: він виграв Tata Steel Chess в категорії Мастерс, здобув бронзу FIDE Freestyle Chess World Championship та переміг на Prague International Chess Festival – також у групі Мастерс.

Нещодавно Абдусатторов виступив на шаховій Олімпіаді у Самарканді, де зі своєю збірної виграв золоті медалі.

Раніше Нодірбек оцінив шанси Жавохіра Сіндарова на перемогу в матчі за звання чемпіона світу.

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