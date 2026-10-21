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Чемпіон Шахи

Українець Нетребка став чемпіоном світу з шахів серед юнаків

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 17:34
Мирон Нетребка
Мирон Нетребка
ФШУ

Українець Мирон Нетребка став чемпіоном світу з шахів серед юнаків до 9 років.

Про це повідомили у е2е4.

Турнір відбувався в іспанському Рокетас-де-Мар в 11 турів – Нетребка набрав 9.5 залікових балів, випередивши найближчого переслідувача Сайфуддіна Еркінбоєва з Узбекистану на пів очка.

Бронзову медаль виграв шахіст з Польщі Віктор Станковський.

Змагання відбувалось за швейцарською системою та з класичним контролем часу – 90 хвилин +30 секунд після кожного ходу починаючи з першого. 

Зауважимо, що раніше Мирон Нетребка став чемпіоном Європи з шахів у своїй віковій категорії.

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