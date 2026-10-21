Українець Нетребка став чемпіоном світу з шахів серед юнаків
Мирон Нетребка
ФШУ
Українець Мирон Нетребка став чемпіоном світу з шахів серед юнаків до 9 років.
Про це повідомили у е2е4.
Турнір відбувався в іспанському Рокетас-де-Мар в 11 турів – Нетребка набрав 9.5 залікових балів, випередивши найближчого переслідувача Сайфуддіна Еркінбоєва з Узбекистану на пів очка.
Бронзову медаль виграв шахіст з Польщі Віктор Станковський.
Змагання відбувалось за швейцарською системою та з класичним контролем часу – 90 хвилин +30 секунд після кожного ходу починаючи з першого.
Зауважимо, що раніше Мирон Нетребка став чемпіоном Європи з шахів у своїй віковій категорії.