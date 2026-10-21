Накамура зробив однозначний прогноз на матч Гукеша та Сіндарова за звання чемпіона світу

Зірковий американський гросмейстер Хікару Накамура поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу Жавохіра Сіндарова та Гукеша Доммараджу за звання чемпіона світу.

Думку шахіста наводить Rookrewiev.

За словами Накамури, за останні півтора року Гукеш не зміг своєю грою довести спроможність переграти узбекистанця, а тому він не очікує на конкуретний матч.

"Я дуже хочу побачити напружений матч, але зараз немає жодних передумов для цього. Найочікуваніший результат – чиста перемога Сіндарова.

За останні півтора року Гукеш не продемонстрував нічого такого, що змусить мене повірити у напружений матч. Він не розпочне різко грати на принципово іншому рівні – жодних ознак", – розповів Накамура.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі.

Раніше шанси Жавохіра Сіндарова у матчі з Гукешем оцінив Нодірбек Абдусатторов.