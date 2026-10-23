Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Карлсен оголосив про створення нового елітного шахового турніру

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 10:36
Карлсен оголосив про створення нового елітного шахового турніру
Магнус Карлсен
www.esportsworldcup.com

Один з найкращих шахістів сучасності Магнус Карлсен оголосив про створення нового шахового турніру.

Про це пише Marca.

Реклама:

Нове змагання має назву MOVE Cup та відбуватиметься у Барселоні. Ціль турніру – регулярна популяризація шахів та залучення нових глядачів.

"Нам необхідно організовувати привабливі шахові турніри для вболівальників, і цей, безумовно, стане одним із них. Ми хочемо, щоб найкращі гравці змагалися у динамічній, але при цьому захоплюючій грі", – розповів на презентації норвежець.

Перший турнір має відбутись в період з 18 по 20 січня і матиме призовий фонд у 300 000 євро. Вісім шахістів гратимуть рапід, а завершуватиметься змагання фіналом на вибування. 

Раніше Магнус Карлсен назвав свого фаворита у матчі за звання чемпіона світу з шахів.

Шахи Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Карлсен назвав фаворита поєдинку за титул чемпіона світу
За потенціалом він навіть переважає суперника: Карлсен – про шанси Гукеша захистити титул чемпіона світу
Карлсен: Гадаю, з часом шахи в класичному форматі будуть розв'язані
Коваленко втратив 30 позицій, Карлсен зберіг лідерство: оновлений рейтинг ФІДЕ
Карлсен двічі поспіль став чемпіоном світу з кіберспорту в шахах, не програвши жодної партії на турнірі

Останні новини