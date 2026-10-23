Карлсен оголосив про створення нового елітного шахового турніру

Один з найкращих шахістів сучасності Магнус Карлсен оголосив про створення нового шахового турніру.

Про це пише Marca.

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Нове змагання має назву MOVE Cup та відбуватиметься у Барселоні. Ціль турніру – регулярна популяризація шахів та залучення нових глядачів.

"Нам необхідно організовувати привабливі шахові турніри для вболівальників, і цей, безумовно, стане одним із них. Ми хочемо, щоб найкращі гравці змагалися у динамічній, але при цьому захоплюючій грі", – розповів на презентації норвежець.

Перший турнір має відбутись в період з 18 по 20 січня і матиме призовий фонд у 300 000 євро. Вісім шахістів гратимуть рапід, а завершуватиметься змагання фіналом на вибування.

Раніше Магнус Карлсен назвав свого фаворита у матчі за звання чемпіона світу з шахів.