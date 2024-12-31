Зі сльозами розчарування: Іванчук дуже емоційно відреагував на поразку в партії ЧС з бліцу
Український шахіст Василь Іванчук надемоційно відреагував на свою поразку у партії 11 туру чемпіонату світу з бліцу, яка фактично залишила його за бортом змагання.
Про це повідомляє ChessBase.
Шахісти мали по шість та чотири секунди на годиннику, але легендарний українець замислився над одним з ходів та втратив відчуття часу. Відзначимо, що позиція в Іванчука була більш виграшна, ніж у Даніела Народіцкого.
У підсумку Василь Михайлович посів 66 місце у загальному рейтингу, набравши 7 очок.
Нагадаємо, що Олександр та Микола Бортник завершили турнір на 11 та 12 місці відповідно, набравши по 9 очок.
Уже сьогодні, 31 грудня, відбудуться чвертьфінали та півфінали турніру. Перші партії заплановані на 21:00 за київським часом. Фінал змагань має відбутися 1 січня о 00:00.
Раніше визначився чемпіон світу з рапіду серед чоловіків.