Зі сльозами розчарування: Іванчук дуже емоційно відреагував на поразку в партії ЧС з бліцу

Український шахіст Василь Іванчук надемоційно відреагував на свою поразку у партії 11 туру чемпіонату світу з бліцу, яка фактично залишила його за бортом змагання.

Про це повідомляє ChessBase.

Шахісти мали по шість та чотири секунди на годиннику, але легендарний українець замислився над одним з ходів та втратив відчуття часу. Відзначимо, що позиція в Іванчука була більш виграшна, ніж у Даніела Народіцкого.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed... pic.twitter.com/dch96y76QY — ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024

У підсумку Василь Михайлович посів 66 місце у загальному рейтингу, набравши 7 очок.

Нагадаємо, що Олександр та Микола Бортник завершили турнір на 11 та 12 місці відповідно, набравши по 9 очок.

Уже сьогодні, 31 грудня, відбудуться чвертьфінали та півфінали турніру. Перші партії заплановані на 21:00 за київським часом. Фінал змагань має відбутися 1 січня о 00:00.

Раніше визначився чемпіон світу з рапіду серед чоловіків.