Володимир Кличко запропонував Рогану зустрітися на "ринзі подкастів"

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко запропонував коментатору UFC Джо Рогану публічні дебати в ефірі його подкасту Joe Rogan Experience.

З такою пропозицією Кличко-молодший виступив у своєму X (Twitter).

"Фактор страху = Висловити публічну думку про націю, але не бути готовим обговорити свою думку та факти з громадським діячем нації, про яку була твоя думка. Ми зустрінемося лише на ринзі подкастів, а не на боксерському ринзі. Давай зробимо це! Чого ти чекаєш?" – запитав Кличко.

Fear Factor = Offering a public opinion about a nation, but not able to discuss your opinion and facts with another public figure of the nation you had the opinion about. We would only meet in the podcast ring not in the boxing ring. Let’s do it! What are you waiting for?… https://t.co/rVHjLg9uBy — Klitschko (@Klitschko) November 25, 2024

Нагадаємо, днями Джо Роган послав н***й Володимира Зеленського, висловлюючись на тему дозволу на ракетні удари вглиб території РФ. Після цього Кличко записав відеозвернення, в якому публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.