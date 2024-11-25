Володимир Кличко запропонував Рогану зустрітися на "ринзі подкастів"
Instagram Володимира Кличка
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко запропонував коментатору UFC Джо Рогану публічні дебати в ефірі його подкасту Joe Rogan Experience.
З такою пропозицією Кличко-молодший виступив у своєму X (Twitter).
"Фактор страху = Висловити публічну думку про націю, але не бути готовим обговорити свою думку та факти з громадським діячем нації, про яку була твоя думка. Ми зустрінемося лише на ринзі подкастів, а не на боксерському ринзі. Давай зробимо це! Чого ти чекаєш?" – запитав Кличко.
Нагадаємо, днями Джо Роган послав н***й Володимира Зеленського, висловлюючись на тему дозволу на ракетні удари вглиб території РФ. Після цього Кличко записав відеозвернення, в якому публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.