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Володимир Кличко запропонував Рогану зустрітися на "ринзі подкастів"

Ігор Чернявський — 25 листопада 2024, 23:00
Володимир Кличко запропонував Рогану зустрітися на ринзі подкастів
Instagram Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко запропонував коментатору UFC Джо Рогану публічні дебати в ефірі його подкасту Joe Rogan Experience.

З такою пропозицією Кличко-молодший виступив у своєму X (Twitter).

"Фактор страху = Висловити публічну думку про націю, але не бути готовим обговорити свою думку та факти з громадським діячем нації, про яку була твоя думка. Ми зустрінемося лише на ринзі подкастів, а не на боксерському ринзі. Давай зробимо це! Чого ти чекаєш?" – запитав Кличко.

Нагадаємо, днями Джо Роган послав н***й Володимира Зеленського, висловлюючись на тему дозволу на ракетні удари вглиб території РФ. Після цього Кличко записав відеозвернення, в якому публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.

Володимир Кличко Джо Роган

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