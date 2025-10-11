Каспаров переграв Ананда у виставковому матчі Clutch Chess: The Legends

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров переграв видатного Вішванатана Ананда у виставковому матчі Clutch Chess.

Гросмейстери зустрічались у шаховому клубі Сент-Луїса, а формат змагання передбачав зростання очок та призових від туру до туру.

Загалом призовий фонд матчу складав 144 тисячі доларів, з яких 70 тисяч отримав переможець, а 50 – програвший. Також шахісти отримували бонуси за перемоги.

Напередодні фінального ігрового дня Каспаров лідирував із різницею в п'ять очок, але дві перемоги з контролем часу бліц дозволили Ананду заробити 16 000 доларів додаткових призових – Каспаров до виграшу отримав ще вісім тисяч. Загалом матч завершився із рахунком 13:11 на користь Каспарова.

Зазначимо, що у ЗМІ цей матч охрестили "повторенням" гри 1995 року – тоді Каспаров захищав титул чемпіона світу за версією ПША саме проти індійського гросмейстера і виграв з рахунком 10,5:7,5.

Раніше ексчемпіон світу критично висловився про зближення Індії та Росії на політичній арені.