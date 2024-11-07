Україна страждає, а НАТО спить: Каспаров бачить негатив від перемоги Трампа на президентських виборах

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах США негативно вплине на геополітичну ситуацію у всьому світі.

Про це він написав у соцмережі "Х" (Ttwitter).

"Випробування тільки почалося. Можливо, зараз не 1933 рік, але й не 2016 рік. Тепер вся влада в руках однієї людини, а не однієї партії, оскільки Республіканська партія тепер є особистою "Єдиною Росією" Трампа. Можливо, Трамп не витримає терміну, але він відволікає фігуру, поки уряд перетворено на пилосос грошей, політичного контролю та послуг для іноземних і вітчизняних олігархів. Це модель Путіна, Орбана та інших героїв Трампа. Приватизація влади. "Угоди та мир" із Росією та Китаєм будуть вигідними Трампу та його друзям, яким байдужі союзники та інтереси США чи вкладання мільйонів у деспотизм. Україна страждає, Європа спить. НАТО було майже мертве, а Трамп закінчить цю роботу. Справжня боротьба починається зараз", – написав Каспаров.

Вчора Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США за результатами виборів до остаточного підрахунку голосів. З перемогою 78-річного політика вже привітали очільники багатьох держав, а також відомі діячі зі світу спорту, зокрема президент UFC Дейна Уайт і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Відзначимо, що аборти були дозволені в США на федеральному рівні понад 50 років тому і до 2022 року кожна вагітна жінка могла самостійно вирішувати, чи робити аборт. Втім за каденції Трампа рішенням Верховного суду США право на аборт має визначати влада кожного окремого штату.