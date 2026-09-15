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Битва легенд: Топалов у яскравому виставковому матчі переміг Каспарова

Володимир Максименко — 15 вересня 2026, 13:18
Saint Louis Chess Club
Веселін Топалов проти Гаррі Каспарова

Колишні чемпіони світу з шахів Веселін Топалов та Гаррі Каспаров зустрілись у виставковому матчі Clutch Chess: The Legends, за підсумками якого перемогу святкував саме болгарин. 

Гросмейстери протягом трьох днів зіграли 12 партій з шахів Фішера і контролем часу рапід та бліц (25 хв. +10 секунд та 5 +3 відповідно).

Цікавою також був і сам формат протистояння – перша, друга, п'ята, шоста, дев'ята та десята партії грались в рапіді, а інші – з контролем часу бліц. За перемогу в перший день шахіст отримував одне очко, 2 у другий і одне за нічию, а у третій ігровий день переможець здобував три очки, тоді як за нічию нараховувались по 1.5.

Матч завершився із загальним рахунком 16:8 на користь Топалова, хоча Каспаров не віддав своєму опоненту легкої перемоги, спробувавши повернути інтригу вигравши рапід у третій ігровий день.

Втім, у бліці болгарин продемонстрував феноменальний результат – 11:1, достроково здобувши перемогу в 11-му турі, а згодом вигравши і фінальну гру.

Перший ігровий день
Перший ігровий день
Другий ігровий день
Другий ігровий день
Третій ігровий день
Третій ігровий день

Призовий фонд складав 144 000 доларів, де окрім фіксованих виплат були й призові за перемоги, тож Топалов заробив у підсумку 90 тисяч, а Каспаров – 54 000.

Веселін Топалов та Гаррі Каспаров
Веселін Топалов та Гаррі Каспаров
Photo: Austin Fuller

Зауважимо, що обидва шахісти свого часу були чемпіонами світу: Каспаров здобув титул у 1985 році й відмовився від нього у 1993-му, коли разом із Найджелом Шортом заснував ПША. Топалов ставав чемпіоном світу у 2005 році, але вже наступного року програв об'єднавчий матч росіянину Крамніку – чемпіону за версією Професійної шахової асоціації, після чого остання припинила своє існування.

Раніше Веселін Топалов порадив Владіміру Крамніку пройти психіатричне обстеження через реакцію на дискваліфікацію.

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