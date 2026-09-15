Битва легенд: Топалов у яскравому виставковому матчі переміг Каспарова

Колишні чемпіони світу з шахів Веселін Топалов та Гаррі Каспаров зустрілись у виставковому матчі Clutch Chess: The Legends, за підсумками якого перемогу святкував саме болгарин.

Гросмейстери протягом трьох днів зіграли 12 партій з шахів Фішера і контролем часу рапід та бліц (25 хв. +10 секунд та 5 +3 відповідно).

Цікавою також був і сам формат протистояння – перша, друга, п'ята, шоста, дев'ята та десята партії грались в рапіді, а інші – з контролем часу бліц. За перемогу в перший день шахіст отримував одне очко, 2 у другий і одне за нічию, а у третій ігровий день переможець здобував три очки, тоді як за нічию нараховувались по 1.5.

Матч завершився із загальним рахунком 16:8 на користь Топалова, хоча Каспаров не віддав своєму опоненту легкої перемоги, спробувавши повернути інтригу вигравши рапід у третій ігровий день.

Втім, у бліці болгарин продемонстрував феноменальний результат – 11:1, достроково здобувши перемогу в 11-му турі, а згодом вигравши і фінальну гру.

Перший ігровий день

Другий ігровий день

Третій ігровий день

Призовий фонд складав 144 000 доларів, де окрім фіксованих виплат були й призові за перемоги, тож Топалов заробив у підсумку 90 тисяч, а Каспаров – 54 000.

Веселін Топалов та Гаррі Каспаров Photo: Austin Fuller

Зауважимо, що обидва шахісти свого часу були чемпіонами світу: Каспаров здобув титул у 1985 році й відмовився від нього у 1993-му, коли разом із Найджелом Шортом заснував ПША. Топалов ставав чемпіоном світу у 2005 році, але вже наступного року програв об'єднавчий матч росіянину Крамніку – чемпіону за версією Професійної шахової асоціації, після чого остання припинила своє існування.

Раніше Веселін Топалов порадив Владіміру Крамніку пройти психіатричне обстеження через реакцію на дискваліфікацію.