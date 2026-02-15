Українська правда
Показав, чому Україну неможливо перемогти: Каспаров – про зустріч з Гераскевичем

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 14:42
Владислав Гераскевич
Getty Images

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем на Мюнхенській безпековій конференції.

Російський опозиційний політик поділився у мережі "Х" спільною фотографією та висловив підтримку спортсмену.

"Через день після того, як я підтримав Гераскевича, коли МОК ганебно дискваліфікував його за шолом, присвячений пам'яті спортсменів, вбитих Росією, я мав честь стояти поруч із ним у Мюнхені.

Він поставив принципи вище за славу і показав, чому Україну неможливо перемогти", – написав Каспаров.

Раніше 13-й чемпіон світу з шахів розкритикував очільницю МОК Керсті Ковентрі через заборону Гераскевичу змагатися в "шолосі пам'яті" на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). Дискваліфікація українського скелетоніста залишилася чинною.

