ФШУ спільно з НОК України засудили рішення ФІДЕ допустити росіян до командного ЧС

Федерація шахів України разом з НОК та Мінмолодьспорту виступили із заявою щодо рішення ФІДЕ дозволити російській збірній взяти участь у командному чемпіонаті світу серед жінок.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

"Рішуче засуджуємо рішення FIDE допустити російську команду шахісток до ЧС серед жінок 2025 року. Це рішення – відверте ігнорування факту, що росіяни вбили вже понад 600 українських спортсменів і тренерів. Ми маємо достатньо підстав вважати, що FIDE підконтрольна шаховій федерації РФ. На чолі якої – громадянин Росії Аркадій Дворкович, функціонер з оточення Путіна.

Ми наголошуємо: агресори використовують спорт як інструмент гібридної війни. Вимагаємо дотримуватись рекомендацій МОК від 28 березня 2023 року щодо критеріїв допуску "нейтральних" спортсменів, скасування рішення про допуск росіянок. Наша позиція чітка й безкомпромісна: Не можна закривати очі на війну і водночас відкривати двері для її представників.

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Доки гинуть наші спортсмени – російські й білоруські мають бути поза міжнародним спортом. Як у шахових, так і в інших турнірах. Сильна позиція – значуща частина нашої боротьби", – йдеться у повідомленні.

Російських шахістів почали відсторонювати від змагань під егідою ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, Міжнародна федерація шахів виключила російські збірні з шахових змагань та ввела заборону на використання російського прапора, гімну та офіційних представників на всіх міжнародних змаганнях.

Тут варто зазначити, що попри повноваження усувати шахістів із відверто провоєнною позицією, Сергєй Карякін, відбувши піврічну дискваліфікацію на початку повномасштабної війни, формально може брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Раніше дії міжнародної федерації засудив Європейський шаховий союз.