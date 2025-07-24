Європейський шаховий союз засудив ФІДЕ за допуск росіян до командного ЧС

Європейських шаховий союз виступив із категоричною заявою щодо дозволу російській жіночій збірній взяти участь у командному ЧС.

Відповідне звернення з'явилось на сайті організації.

"Це рішення прямо суперечить ухвалам Генеральної асамблеї ФІДЕ, які були озвучені в Будапешті – тоді двічі пропонувалось зняти санкції з РФШ та двічі цю пропозицію було відкинуто більшістю голосів.

Спочатку це питання взагалі не знаходилось на порядку денному та виплило лише після згадки у російських ЗМІ. ФІДЕ завжди проголошувала, що діятиме виключно відповідно до рекомендацій МОК, а це рішення ухвалено без урахування думки переважної більшості низкою конкретних осіб.

ЄШС заявляє, що санкції потрібно тримати в силі до того часу, коли не буде врегульовано першопричини їх запровадження. Допуск російських команд у нейтральному статусі підриває ті принципи, на яких ґрунтуються міжнародні шахи: чесної гри, чесності та солідарності", – йдеться у повідомленні.

Російських шахістів почали відсторонювати від змагань під егідою ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, Міжнародна федерація шахів виключила російські збірні з шахових змагань та ввела заборону на використання російського прапора, гімну та офіційних представників на всіх міжнародних змаганнях.

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Тут варто зазначити, що попри повноваження усувати шахістів із відверто провоєнною позицією, Сергєй Карякін, відбувши піврічну дискваліфікацію на початку повномасштабної війни, формально може брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Раніше свою позицію щодо рішення ФІДЕ висловила дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова.