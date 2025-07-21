ФІДЕ допустила жіночу збірну Росії до командного ЧС у нейтральному статусі

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) допустила жіночу збірну Росії з шахів до командного чемпіонату світу в нейтральному статусі.

Про це йдеться на сайті організації.

"Відповідно до політики ФІДЕ, яка спирається на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та згідно з практикою низки міжнародних спортивних федерацій — таких як Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація гімнастики, Рада ФІДЕ дозволила участь команди спортсменок російської національності у жіночому командному чемпіонаті світу 2025 року під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа про відсутність заперечень від МОК", – повідомили у федерації.

Також у ФІДЕ додали, що це рішення ґрунтується на прецеденті, встановленому резолюцією ФІДЕ у січні 2025 року, яка дозволила участь нейтральних команд з уразливих груп (молоді та спортсменів з інвалідністю) у командних змаганнях.

В організації зазначили, що всі учасники російської національності змагатимуться без національної символіки, у повній відповідності до політики МОК. Повний список рішень Ради ФІДЕ буде опубліковано найближчим часом.

Командний чемпіонат світу з шахів відбудеться в листопаді 2025 року в Іспанії.

Зазначимо, що ФІДЕ з 3 жовтня 2018 року очолює росіянин Аркадій Дворкович, який працював на різних посадах в російському уряді. Також він був помічником експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, що російських шахістів почали відсторонювати від змагань під егідою ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, Міжнародна федерація шахів виключила російські збірні з шахових змагань та ввела заборону на використання російського прапора, гімну та офіційних представників на всіх міжнародних змаганнях.

Раніше відбулись перші партії 1/4 фіналу Кубку світу з шахів серед жінок.