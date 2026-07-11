ФІДЕ назвала одну з міжнародних премій іменем Народицького
Міжнародна шахова федерація увічнила ім'я Даніеля Народицького в одній зі своїх премій.
Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.
Так, нагорода найкращому контент-мейкеру у сфері шахів носитиме ім'я американського гросмейстера, який помер у жовтні минулого року.
Американець українського походження був одним з найвідоміших популярізаторів гри, регулярно беручі участь як в онлайн, так і у офлайн турнірах.
Довгий час Народицького цькував росіянин Владімір Крамнік, що могло вплинути на моральний стан шахіста. У підсумку, ексчемпіона світу дискваліфікували після розлідування етичної комісії ФІДЕ.
Нагадаємо, міжнародна федерація шахів оголосила про створення низки регулярних та нерегулярних міжнародний премій у червні цього року.
Раніше у Шарлотті визначився переможець першого турніру пам'яті Народицького.