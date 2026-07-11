Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

ФІДЕ назвала одну з міжнародних премій іменем Народицького

Володимир Максименко — 11 липня 2026, 13:07
ФІДЕ назвала одну з міжнародних премій іменем Народицького
Даніель Народицький
Lennart Ootes/Saint Louis Chess Club

Міжнародна шахова федерація увічнила ім'я Даніеля Народицького в одній зі своїх премій. 

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, нагорода найкращому контент-мейкеру у сфері шахів носитиме ім'я американського гросмейстера, який помер у жовтні минулого року.

Американець українського походження був одним з найвідоміших популярізаторів гри, регулярно беручі участь як в онлайн, так і у офлайн турнірах. 

Довгий час Народицького цькував росіянин Владімір Крамнік, що могло вплинути на моральний стан шахіста. У підсумку, ексчемпіона світу дискваліфікували після розлідування етичної комісії ФІДЕ.

Читайте також :
Фото Трагічна смерть Народицького: як Крамнік методично цькував американського шахіста і не тільки його

Нагадаємо, міжнародна федерація шахів оголосила про створення низки регулярних та нерегулярних міжнародний премій у червні цього року.

Раніше у Шарлотті визначився переможець першого турніру пам'яті Народицького.

ФІДЕ Шахи

Шахи

Ексчемпіон світу Топалов порадив росіянину Крамніку пройти психіатричне обстеження
Українець Коваленко виграв бронзову медаль KazChess Masters Almaty 2026
Музичук зіграє на елітному шаховому турнірі у США
Віцепрезидент ФШУ увійде до Ради Європейського шахового союзу
Визначився переможець першого турніру пам'яті Народицького

Останні новини