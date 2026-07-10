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Українець Коваленко виграв бронзову медаль KazChess Masters Almaty 2026

Володимир Максименко — 10 липня 2026, 17:48
Українець Коваленко виграв бронзову медаль KazChess Masters Almaty 2026
Ігор Коваленко
facebook.com/IgorKhalevKovalenko

Український гросмейстер Ігор Коваленко здобув бронзову медаль на турнірі KazChess Masters Almaty. 

Шахіст завершив колове змагання без поразок, набравши за 9 партій 5.5 очок. Переможцем першості став росіянин Олексій Сарана, який з 2023 року представляє Сербію на міжнародній арені – 6 очок.

KazChess Masters Almaty 2026

Змагання відбувалось за швейцарською системою в одне коло, а контроль часу був класичним: 90 хвилин +30 секунд за кожен хід на перші 40 ходів, після 41-го додається ще 30 хвилин зі збереженням +30 секунд. Призовий фонд турніру складав 53 тисячі доларів. 

Зазначимо, що Коваленко має найкращий рейтинг ФІДЕ серед українців – 45 місце та 2672 очок ЕЛО.

Раніше український гросмейстер виграв престижний турнір в Іспанії.

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