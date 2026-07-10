Музичук зіграє на елітному шаховому турнірі у США
Українська шахістка Анна Музичук зіграє на турнірі Cairns Cup 2026 у Сент-Луїсі.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Загалом на турнір заявлено 10 гросмейстерок, які гратимуть за швейцарською системою в одне коло. Контроль часу: 90 хвилин +30 секунд на перші 40 ходів. Після додається ще 30 хвилин +30 секунд після кожного ходу.
У випадку рівності очок переможниця оголошуватиметься за додатковими показниками. Призовий фонд Cairns Cup 2026 складає 250 000 доларів.
Учасниці турніру
- Анна Музичук
- Еліс Лі
- Вайшалі Рамешбабу
- Тань Чжуньї
- Дів'я Дешмух
- Алєксандра Костєнюк
- Карісса Їп
- Ставрула Цолакіду
- Бібісара Асаубаєва
- Хампі Конеру
Зазначимо, що Cairns Cup організовано шаховим клубом Сент-Луїсу і регулярно проводиться з 2019 року. У 2025-му тріумфаторкою стала американка Карісса Їп. Цьогоріч він відбудеться в період з 8 по 21 серпня.
Раніше визначився переможець першого турніру пам'яті Даніеля Народицького.