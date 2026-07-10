Музичук зіграє на елітному шаховому турнірі у США

Українська шахістка Анна Музичук зіграє на турнірі Cairns Cup 2026 у Сент-Луїсі.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Загалом на турнір заявлено 10 гросмейстерок, які гратимуть за швейцарською системою в одне коло. Контроль часу: 90 хвилин +30 секунд на перші 40 ходів. Після додається ще 30 хвилин +30 секунд після кожного ходу.

У випадку рівності очок переможниця оголошуватиметься за додатковими показниками. Призовий фонд Cairns Cup 2026 складає 250 000 доларів.

Учасниці турніру

Анна Музичук

Еліс Лі

Вайшалі Рамешбабу

Тань Чжуньї

Дів'я Дешмух

Алєксандра Костєнюк

Карісса Їп

Ставрула Цолакіду

Бібісара Асаубаєва

Хампі Конеру

Зазначимо, що Cairns Cup організовано шаховим клубом Сент-Луїсу і регулярно проводиться з 2019 року. У 2025-му тріумфаторкою стала американка Карісса Їп. Цьогоріч він відбудеться в період з 8 по 21 серпня.

Раніше визначився переможець першого турніру пам'яті Даніеля Народицького.