Віцепрезидент ФШУ увійде до Ради Європейського шахового союзу

Віцепрезидент Федерації шахів України Володимир Ковальчук став членом команди ECU2030 напередодні виборів президента Європейського шахового союзу.

Про це повідомила пресслужба організації.

Функціонер підтримав чинного президента ЄШС Зураба Азмайпарашвілі на виборах, які заплановано на 18 липня. Після цього Ковальчук обійматиме одну з керівних посад союзу, про що буде оголошено на Генеральній Асамблеї.

ECU2030 у своїй заяві також відзначили досягнення українських шахістів та шахісток останніх років, зокрема перемогу на командному чемпіонаті Європи 2025 року, жіноче срібло 2026 року та перемоги наших юних шахістів.

Нагадаємо, у квітні 17-річний Роман Дегтярьов став чемпіоном Європи, а згодом континентальну першість виграла і 15-річна Анастасія Гнатишин.

Завдяки своїй перемозі українська шахістка піднялась на понад 200 позицій в оновленому рейтингу ФІДЕ.

Також повідомлялось, що Магнус Карлсен втратив понад 15 рейтингових очок, але зберіг свою першу сходинку.