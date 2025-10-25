Трагічна смерть Народицького: як Крамнік методично цькував американського шахіста і не тільки його

Днями шаховий світ сколихнула трагічна новина – у віці 29 років помер американський шахіст українського походження Даніель Народицький.

Безліч шахістів світового рівня висловили свої співчуття сім'ї гросмейстера, а разом із цим підняли хвилю хейту на адресу росіянина Владіміра Крамніка, який довгий час звинувачував американця у нечесній грі.

Ми пропонуємо згадати послідовно конфлікт між Крамніком, Народицьким та Давідом Наварою, який також неодноразово скаржився на психологічний тиск з боку Крамніка – гравця, який сам у своїй біографії має гучний "туалетний скандал".

Історія звинувачень

У травні 2024 року Крамнік опублікував твіт, в якому звинуватив Навару та Народицького у читерстві, опублікувавши статистику точності ходів на онлайн-турнірі "Титульні вівторки". Росіянин також запропонував американцю зіграти партію на 50 000 доларів, щоб з'ясувати, хто краще, але Даніель цей випад тактово проігнорував.

У своїх звинуваченнях ексчемпіон світу оперував тим, що коли Народицький грав онлайн-турніри, його очі відривались від екрану – на його думку, щоб подивитись на інший монітор, де йому підказують точні ходи. Доказів, звісно, жодних не було надано.

"Ще один шматок статистики "Читерських вівторків", точність ходів, де гравець мав менше 10-ти секунд на годиннику. Середнє значення взяте за 700 ходів, ось вам топ-12 гравців, насолоджуйтесь", – написав Крамнік.

Another piece of stats, 2024 all Cheating Tuesdays, accuracy level in cantipawns in situations player had <10 sec on the clock, average of minimum 700 such moves performed, leaderbord top 12

Enjoy pic.twitter.com/NQ72Pp66GO — Vladimir Kramnik (@VBkramnik) May 17, 2024

Дивно, що в опалу до росіянина потрапили саме ці шахісти, а не, наприклад, Магнус Карлсен, або наш Олександр Бортник.

Крамнік не заспокоївся та почав розповідати про те, що "треба виконати великий обсяг роботи, щоб створити античит-систему нового покоління". Під агресію росіянина також потрапили Давід Навара, з яким конфлікт згодом розгорнеться на увесь світ, та Енді Вудворд зі США – хлопець обіграв Народицького близько 15 разів. Як зазначив Леві Розман, відомий під ніком "GothamChess", росіянин "звинувачує у читерстві майже усіх, хто добре грає".

З часом росіянин повідомив, що надіслав до Chess.com офіційного листа, в якому просив розібратись із Даніелем, попутно вказавши на "особисті образи, яких він зазнав" від американця.

Informational

I have sent @chesscom a letter requesting a profound investigation,and eventual measures taken,of my videos in Daniel Naroditsky case, plus numerous direct personal insults of him made publicly towards me. No answer, repeated a couple of days ago, again no answer 👇 — Vladimir Kramnik (@VBkramnik) November 8, 2024

У грудні 2024 року Народицький виступав на шоу TakeTakeTake, де відкинув усі звинувачення від Крамніка, назвавши того "гірше за бруд". Левон Аронян опублікував тоді відкритий лист, в якому закликав Крамніка дати гросмейстерам спокій, нагадавши про їхню репутацію у шаховому світі.

"Після історії з Крамніком у мене таке відчуття, що коли я граю добре, то люди автоматично думають, що я чітер. Проблема в тому, що цей ефект зберігається", – казав Даніель.

У своєму останньому стримі, який відбувся 18 жовтня, Народицький повідомив підписникам, що звинувачення від Крамніка завдали йому серйозної моральної шкоди. На жаль, повний запис трансляції на Twitch вже недоступний.

Цікаво, що це не перший випадок, коли росіянин до когось публічно чіпляється наче "риба-прилипала". Портал Chess.com, наприклад, закрив блог росіянина ще у 2023 році через "безпідставні звинувачення десятка гравців". Того ж року гросмейстер звинуватив у читерстві Хікару Накамуру – той відреагував більш лаконічно, ніж інші, назвавши Крамніка "ганьбою шахів" та "з'їхавшим з глузду".

До речі про "жертв" Крамніка

Після публічних звинувачень на адресу Навари та Народицького, чех опублікував статтю, в якій вказав на недопустимість булінгу в інтернеті та той факт, що нападки росіянина мало не довели його до самогубства. Також Давід направив відповідну скаргу до ФІДЕ.

Що зробив Крамнік у відповідь? Пішов до суду, де звинуватив Навару у наклепі. Після цього міжнародна федерація все ж вирішила втрутитись, але у своєму стилі.

"Ми глибоко стурбовані тим, як пан Крамнік публікує свої твердження щодо читерства у шахах – це завдає шкоди усьому шаховому світу. Пан Крамнік повинен усвідомити, що це лише його думка й він може зруйнувати кар'єру та добробут певних гравців", – заявила ФІДЕ.

Згодом федерація також закликала сторони примиритись, не сваритись та дружити великою спортивною родиною.

" Я сповістив багатьох посадовців ФІДЕ… вся ця справа, увінчана цими двома електронними листами, мало не довела мене до самогубства.

Я мав серйозні проблеми у 15 років… На щастя, вони зникли, але потім поверталися… Цей випадок знову викликав у мене суїцидальні думки та завдав мені багато болю. Існувала реальна небезпека, що я можу скоїти самогубство в середині червня 2024 року", – писав Навара на lichess.org.

Ось, власне, через це росіянин звинуватив Навару у наклепі.

До речі, багато чого вже видалено – стаття чеського гросмейстера вже недоступна, як і виступ Народицького на TakeTakeTake, де він назвав Крамніка "гірше за бруд".

Що відбувалось після смерті Народицького

Індійський шахіст Ніхал Сарін звинуватив Крамніка у завданні серйозного стресу Народицькому, що вплинуло на його психічний стан.

Магнус Карлсен назвав переслідування американця "жахливими" та висловив жаль, що не відреагував на них раніше.

Хікару Накамура звинуватив Крамніка в "охоті на шахістів" та прямо звинуватив його у цькуванні Народицького.

Канадська шахістка та стрімерша Немо Чжоу закликала виключити Крамніка з усіх реєстрів ФІДЕ та позбавити звання чемпіона світу.

"Не можна дозволяти людям просто так звинувачувати інших у шахрайстві та не нести за це жодної відповідальності. Це не повинно перетворюватися на суд соцмереж, як це вже бувало", – заявила чемпіонка Великої Британії Йованка Хуска.

In watching the clip below of Danya's last stream and hearing the pain in his voice, how deeply the baseless accusations affected him, I am left so mad at what we all allowed to happen right in front of us.



It's time to stop worrying about the backlash. I am calling on the FIDE… pic.twitter.com/pz6hlTHUqr — Nemo (@akaNemsko) October 21, 2025

Окремим рядком варто зафіксувати реакцію Владіміра Крамніка на смерть Даніеля Народицького – це щось між лицемірством та нахабним лицемірством.

Росіянин образився на усіх, хто звинуватив його у переслідуванні Народицького, що (потенційно) вплинуло на смерть шахіста. Також Крамнік заявив, що єдиний з усіх казав, що Даніель має не тільки психологічні проблеми, а й наркотичну залежність. Спочатку шахіст опублікував "товстий натяк" на його проблеми із забороненими препаратами, а згодом що порозмірковував про те, чому з мережі зникло відео, де Народицький каже про вплив Крамніка на його психічний стан.

"Типовий сучасний світ шахів, де усі піклуться про те, щоб добре виглядати. Припиніть це дволике лицемірство та спробуйте почати вирішувати проблеми.

Довгострокові проблеми Дані викликали моє занепокоєння, але його "друзі" дбали лише про те, щоб приховати їх та знищити докази, це так гнило", – писав Крамнік.

Разом із цим шахіст висловив розчарування діями ФІДЕ та оголосив про намір подати до суду на усіх, хто звинувачує його у смерті Народицького.

На злодії й шапка горить?

У 2006 році відбувався "об'єднавчий матч" за чемпіонство світу з шахів між чемпіоном за версією ФІДЕ та за версією ПША. Суперником Владіміра Крамніка був болгарин Веселін Топалов, а після чотирьох партій рахунок був 3:1 на користь росіянина.

Перед четвертою грою сторона Топалова подала скаргу до ФІДЕ через те, що Крамнік надто часто ходить до вбиральні – понад 50 разів за партію. За словами болгарського шахіста там він мав змогу отримувати вказівки які ходи робити та вигравати партії.

На це Крамнік відповів, що має проблеми зі здоров'ям та взагалі туалет – єдине місце, де можна сконцентруватись, адже там немає камер та вболівальників.

На знак протесту гросмейстер не прибув на п'яту партію, а ФІДЕ йому зарахувала поразку. Команди вели переговори, тодішній президент Калмикії та ФІДЕ Кірсан Ілюжмінов вмовив (або примусив) Топалова не звертати увагу на щохвилинні походи Крамніка до туалету, але так і не переконав повернути тому втрачене очко. Топалов після гри заявив, що росіянин не мав якоїсь блискучої підготовки або неймовірних рішень на дошці, але зміг реалізувати більше шансів, ніж він сам.

Згодом Веселін розповів ЗМІ, що під час "туалетного скандалу" помітив в одній з вбиралень мережевий кабель, але не став про це розповідати, адже хотів дограти матч та переймався, що його не випускатимуть з Росії. Команда Крамніка знову образилась та пообіцяла подати скаргу до комітету етики ФІДЕ, а у Топалова зауважили, що це спроба відвернути увагу від реваншу, який так і не відбувся. Вже у 2007 році Крамнік втратив свій титул, поступившись Віші Ананду.

Що у підсумку?

ФІДЕ ігнорувало проблему булінгу росіянином шахістів, відреагувавши лише коли розпочались судові позови. У федерації не звернули увагу на той факт, що Крамніку заблокували блог на Chess.com через те, що він чіпляється до кожного, до кого може дотягнутись, а коли Навара та росіянин почали судитись – закликали просто "не сваритись і не псувати репутацію шахів".

Чи можна було б уникнути трагедії Народицького? Безперечно, для цього не потрібно закривати очі на росіян, які дозволяють собі дуже багато, цікавитись психологічним здоров'ям своїх гросмейстерів та інколи ухвалювати рішення не пов'язані з наданням російським шахістам преференцій (нещодавній ярмарок вайлд-кард, наприклад).