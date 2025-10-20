Батько з України, доводив Іванчука до сліз: відомий гросмейстер помер у 29-річному віці

Американський гросмейстер українського походження Даніел Народицький помер у 29-річному віці. Причини смерті не повідомляються.

Про це повідомила Міжнародна шахова федерація (FIDE).

Народицький став гросмейстером у віці 18 років у 2013 році і постійно входив до 200 найкращих шахістів світу і 15 найкращих серед представників США з класичних шахів.

Він також входив до числа 75 найкращих у швидких шахах. Минулого року він уперше перетнув позначку 2700 ФІДЕ у бліці.

Цього року він виграв чемпіонат США з бліцу, і станом на серпень мав рейтинг ФІДЕ з бліцу 2732, що робило його №18 у світовому рейтингу.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

Останніми роками Даніел також створював контент на своєму каналі Twitch і YouTube, які мають 340 000 і 482 000 підписників відповідно. Він був коментатором і автором кількох книг про шахи.

Зазначимо, що в нього було українське коріння. Батько Володимир іммігрував з України, а мати Олена – з Азербайджану.

Нагадаємо, у грудні Даніел переграв українця Василя Іванчука, який не стримав сліз після поразки.