ФІДЕ оголосила про створення нової міжнародної премії

Міжнародная федерація шахів оголосила про створення міжнародної премії для відзнаки найкращих шахістів та шахісток світу.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, раз у два роки ФІДЕ вручатиме премію Excellence Awards у шести номінаціях:

Найкращий шахіст;

Найкраща шахістка;

Тренер;

Національна федерація;

Найкраща шахова ініціатива;

Найкращий турнір;

Також створено п'ять додаткових категорій, які не є регулярними: найкраща команда, найкращий новачок, найкращий камбек, найкращий контент-мейкер та найкращий гравець з фізичними особливостями.

Нагорода вручатиметься раз на два роки – від Олімпіади до Олімпіади, а перша церемонія відбудеться в Самарканді у вересні цього року.

Подання кандидатур на премію вже відкрито й триватиме до 30 червня.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ отримала скаргу на президента Федерації шахів України від росіян.