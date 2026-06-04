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ФІДЕ оголосила про створення нової міжнародної премії

Володимир Максименко — 4 червня 2026, 22:04
ФІДЕ оголосила про створення нової міжнародної премії
ФІДЕ

Міжнародная федерація шахів оголосила про створення міжнародної премії для відзнаки найкращих шахістів та шахісток світу.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, раз у два роки ФІДЕ вручатиме премію Excellence Awards у шести номінаціях: 

  • Найкращий шахіст;
  • Найкраща шахістка;
  • Тренер;
  • Національна федерація;
  • Найкраща шахова ініціатива;
  • Найкращий турнір;

Також створено п'ять додаткових категорій, які не є регулярними: найкраща команда, найкращий новачок, найкращий камбек, найкращий контент-мейкер та найкращий гравець з фізичними особливостями.

Нагорода вручатиметься раз на два роки – від Олімпіади до Олімпіади, а перша церемонія відбудеться в Самарканді у вересні цього року.

Подання кандидатур на премію вже відкрито й триватиме до 30 червня.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ отримала скаргу на президента Федерації шахів України від росіян.

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