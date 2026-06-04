ФІДЕ оголосила про створення нової міжнародної премії
ФІДЕ
Міжнародная федерація шахів оголосила про створення міжнародної премії для відзнаки найкращих шахістів та шахісток світу.
Про це повідомила пресслужба організації.
Так, раз у два роки ФІДЕ вручатиме премію Excellence Awards у шести номінаціях:
- Найкращий шахіст;
- Найкраща шахістка;
- Тренер;
- Національна федерація;
- Найкраща шахова ініціатива;
- Найкращий турнір;
Також створено п'ять додаткових категорій, які не є регулярними: найкраща команда, найкращий новачок, найкращий камбек, найкращий контент-мейкер та найкращий гравець з фізичними особливостями.
Нагорода вручатиметься раз на два роки – від Олімпіади до Олімпіади, а перша церемонія відбудеться в Самарканді у вересні цього року.
Подання кандидатур на премію вже відкрито й триватиме до 30 червня.
Раніше повідомлялось, що ФІДЕ отримала скаргу на президента Федерації шахів України від росіян.