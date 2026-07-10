Ексчемпіон світу Топалов порадив росіянину Крамніку пройти психіатричне обстеження

Колишній чемпіон світу з шахів Веселін Топалов порадив росіянину Владіміру Крамніку пройти психіатричне обстеження.

Заяву болгарського гросмейстера наводить Rookreview.

"Сам факт існування етичної комісії ФІДЕ викликає подив. Якби вона дійсно виконувала свої функції, то багатьох чиновників федерації дискваліфікували б на декілька років.

Що стосується Крамніка, то вони припустились технічної помилки. Його має оглянути медична комісія ФІДЕ, оскільки він має явні психічні проблеми", – заявив Топалов.

Зауважимо, що цей коментар видатний болгарин дав на тлі дискваліфікації Крамніка через смерть американця Даніеля Народицького – блогера та гросмейстера, якого росіянин цькував та принижував до самої смерті.

Сам Крамнік вже встиг заявити, що готовий подавати апеляцію, а рішення етичної комісії ФІДЕ вважає неправомірним.

Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

У січні цього року влада Північної Кароліни опублікувала заяву щодо причин смерті американського гросмейстера.