ФІДЕ дискваліфікувала Крамніка через смерть американського гросмейстера

ФІДЕ дискваліфікувала російського гросмейстера Владіміра Крамніка на рік через смерть американця Даніеля Народицького.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Комісія з етики та дисципліни визначала шахіста винним у порушенні статуту, зокрема у сфері честі, гідності та кібербулінгу.

Також ФІДЕ вказала, що Крамнік неодноразово здійснював психологічний тиск на інших гросмейстерів, публічно розповсюджував брехливі звинувачення та зазнав невдачі у своїй скаргах до Коміссії Fair Play.

У підсумку, Крамнік отримав рік фактичного бану і ще два роки умовно, які активуються у разі повторного порушення. Також росіянина зобов'язали "безоплатно працювати на користь шахового суспільства".

Нагадаємо, що шахіст публікував статистику "Титульних вівторків", де називав їх "Читерські вівторки", оперуючи тим, що грати як Давід Навара та Даніель Народицький стабільно якісно неможливо без допомоги. Згодом Навара опублікував текст про своє хитке психічне становище, а ось Народицький скаржився друзям, що тиск з боку Крамніка дуже погано на нього впливає.

Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

Його знайшли непритомним на дивані його друзі, гросмейстер Олександр Бортник та Пітер Джаннатос, засновник Шарлоттського шахового центру.

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Бортник сказав, що прийшов перевірити свого друга після того, як той не відповідав на його дзвінки та повідомлення. Він також сказав, що Народицький був засмучений ситуацією з Володимиром Крамником, колишнім чемпіоном світу з шахів, якого він колись обожнював, і який звинуватив його в шахрайстві.

У січні цього року влада Північної Кароліни опублікувала заяву щодо причин смерті американського гросмейстера.