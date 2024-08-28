Усик: Президент у нас боєць, тож нехай пояс буде у нього

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) пояснив, чому подарував пояс WBC президенту України Володимиру Зеленському.

Про це він сказав у розмові з авторкою TikTok Syanya.

" Подарував йому пояс. Він 2-3 дні робив подарунки спортсменам, а йому ніхто нічого не дарує. Він тільки все дає, а йому ніхто нічого не дає, тільки беруть. Я вирішив зробити так. Він боєць у нас, тож хай пояс буде у президента", — сказав Усик.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Тайсоном Ф’юрі Олександр став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, але вже два пояси Усик "роздав". Ще в червні він зробив вакантним титул IBF, щоб він стояв на кону в бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.