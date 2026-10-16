Абдусатторов: Я був прихильником Трампа – він обіцяв завершити війну за один день
Нодірбек Абдусатторов
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Узбекистанський шахіст Нодірбек Абдусатторов висловився про війни у світі та президента США Дональда Трампа.
Гросмейстер поділився думками на подкасті Lolazor.
За словами спортсмена, він був прихильником Трампа під час його передвиборчої боротьби з Камілою Гарріс через його миротворчі ініціативи, але згодом дещо розчарувався у політику.
"До того, як він прийшов до влади я був його прихильником. Мені подобалось те, що каже Трамп. Він обіцяв зупинити війну за один день, хоча згодом це перетворилось на "за рік".
Я вважав, що він принесе Америці більше користі, аніж Гарріс. Зараз я мушу сказати, що мої тодішні погляди під сумнівом", – розповів Абдусатторов.
Також Нодірбек висловився і про сучасні війни у світі та їхні перспективи.
"Зараз це нас хвилює здебільшого через те, що не видно взагалі війнам. Вони все починаються і починаються, але не завершуються. До Другої світової війни також розгорались локальні конфлікти, а потім все переросло у самі знаєте що. Виходячи з того, що відбувається у світі – поточні війни лише розгоратимуться", – резюмував шахіст.
Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в перші 24 години свого президентства, але обіцянки не дотримався. Згодом він заявив, що це був фігуральний вислів та сарказм.
Раніше Нодірбек Абдусатторов розповів про причини свого небажання грати на турнірах в Ізраїлі.