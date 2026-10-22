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Трамп назвав Леброна "повною ганьбою" та розкритикував того за неповагу до гімну США

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 23:18
Трамп назвав Леброна повною ганьбою та розкритикував того за неповагу до гімну США
Леброн Джеймс
Getty Images

Президент США Дональд Трамп розкритикував форварда Філадельфії Севенті-Сіксерс Леброна Джеймса через його поведінку під час виконання американського гімну.

На сторінці ClutchPoints у соцмережі Х він назвав баскетболіста "повною ганьбою" та закликав його вибачитися.

Трамп опублікував у Truth Social відео, на якому Джеймс рухається та імітує кидки під час виконання гімну перед матчем Філадельфії з Нью-Йорк Нікс.

Президент США заявив, що баскетболіст проявив неповагу до країни й має вибачитися перед американськими героями, які загинули за прапор США.

Станом на четвер Джеймс публічно не відповів на заяву Трампа. Матч проти Нікс став для нього дебютним у складі Філадельфії. 41-річний Леброн набрав 14 очок, виконав 9 підбирань і віддав 7 передач.

Зазначимо, що "Король Джеймс" став гравцем "Севенті Сіксерс" влітку. Він перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс.

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