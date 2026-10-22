Трамп назвав Леброна "повною ганьбою" та розкритикував того за неповагу до гімну США

Президент США Дональд Трамп розкритикував форварда Філадельфії Севенті-Сіксерс Леброна Джеймса через його поведінку під час виконання американського гімну.

На сторінці ClutchPoints у соцмережі Х він назвав баскетболіста "повною ганьбою" та закликав його вибачитися.

Donald Trump demands that LeBron James "should apologize to all American service members and their families" for practicing his golf swing during the National Anthem: “While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our Country stands for! President DONALD J. TRUMP.” — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 22, 2026

Трамп опублікував у Truth Social відео, на якому Джеймс рухається та імітує кидки під час виконання гімну перед матчем Філадельфії з Нью-Йорк Нікс.

Президент США заявив, що баскетболіст проявив неповагу до країни й має вибачитися перед американськими героями, які загинули за прапор США.

Станом на четвер Джеймс публічно не відповів на заяву Трампа. Матч проти Нікс став для нього дебютним у складі Філадельфії. 41-річний Леброн набрав 14 очок, виконав 9 підбирань і віддав 7 передач.

Зазначимо, що "Король Джеймс" став гравцем "Севенті Сіксерс" влітку. Він перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс.