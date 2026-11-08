Вайт відмовився від пропозиції Трампа стати прессекретарем Білого дому – ЗМІ

Голова UFC Дейна Вайт вирішив відхилити пропозиції президента Сполучених Штатів Америки обійняти посаду прессекретаря Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

7 листопада Трамп опублікував пост у своїй соцмережі Truth Social, у якому запропонував 57-річному спортивному функціонеру посаду прессекретаря для захисту від "божевільної лівиці". Додамо, що напередодні демократи здобули більшість у Палаті представників США.

"Я радий повідомити, що великому Дейні Вайту, безкомпромісному бійцю та воїну, запропонували посаду прессекретаря Сполучених Штатів. Нам потрібні ці люди, щоб захистити нас від божевільної лівиці. Дейна стане прессекретарем, якому немає рівних. Дейна, будь ласка, прийми цю посаду!".

За даними видання, Вайт відмовився від неординарної пропозиції з боку американського президента. На одній із нещодавніх пресконференцій голова UFC ухилився від відповіді на питання журналістів щодо можливості обійняти посаду у Білому Домі.

Попри це, Вайт розповів про плани зустрітися з Трампом у Вашингтоні цього понеділка, 9 листопада.

Варто зазначити, що Вайт є давнім прихильником президентства Дональда Трампа і, за твердженнями BBC, неодноразово виступав спікером у передвиборчих кампаніях 80-річного політика на національних з'їздах Республіканської партії. Зокрема у 2016, 2020 та 2024 роках.

Нещодавно прессекретарку Кеті Захарію було звільнено лише через тиждень після призначення. Це найкоротший термін перебування на цій посаді в історії Білого дому.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу, а нині голова промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Хойя розкритикував спроби глави UFC та одного з керівників Zuffa Boxing Дейни Вайта закріпитися в боксерській індустрії.