Брат Ф'юрі назвав єдиного боксера, з яким ніколи б не погодився битись Тайсон

Шейн Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), розповів, з ким точно б не хотів битися "Циганський король".

Його передає Boxing King Media.

Мова йде про 21-річного британського супертяжа Мозеса Ітауму, який вже має за своєю спиною рекорд у 14 поспіль переможних поєдинків.

Родич Тайсона пояснив свій вибір.

"Спокійно погодився б на бій Тайсона практично з будь-ким, але є один виняток – молодий Мозес Ітаума. Це справді винятковий талант. Я бачив їхні спаринги протягом чотирьох тренувальних таборів. Спочатку він був ще занадто молодий, але під час останнього табору це вже були спаринги рівня головної події платної трансляції. Чесно кажучи, тоді в мене серце йшло в п'яти, бо він молодий, свіжий і дуже небезпечний. Але з усіма іншими я був би впевнений, що Тайсон зробить свою роботу", – сказав брат Ф'юрі.

Нагадаємо, що 25 липня Тайсон переміг польського ветерана Маріуша Ваха. Це був проміжний двобій для британця перед битвою проти Ентоні Джошуа, з яким він вже підписав контракт. Поєдинок може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го. Протистояння може прийняти американський Нью-Йорк.

Натомість Ітаума готується до поєдинку проти Філіпа Хрговича – 29 серпня 2026 року на арені "О2" у Лондоні. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Раніше британець Дерек Чісора запевнив, що "Новий Майк Тайсон" є тим єдиним бійцем, який може бути справжньою загрозою для будь-якого суперника.