І це не Усик: Чісора назвав єдиного боксера, який може стати справжнім головним болем для усіх

Британський ветеран боксу Дерек Чісора (36-14, 23 КО) виділив Мозеса Ітауму (14-0, 12 КО) серед усього поточного покоління боксерів.

Його цитує Boxing News 24.

На його думку, "Новий Майк Тайсон" є тим єдиним бійцем, який може бути справжньою загрозою для будь-якого суперника. Також Чісора виділив свого земляка Даніеля Дюбуа.

"У цьому поколінні зараз є лише один боєць, який може стати справжнім головним болем для всіх – це Мозес. А ще, думаю, Даніель уже позбувся своїх внутрішніх демонів. Ось ці двоє. Більше нікого я не бачу. Не думаю, що хтось зараз здатен створити їм серйозні проблеми", – заявив Дерек.

Британський супертяж не лише назвав цих двох бійців, а й зробив прогноз на гіпотетичний двобій Ітауми проти Дюбуа.

"Якби зараз билися Ітаума та Дюбуа? Я ставлю на Мозеса. Шульг дуже важко перемогти. Щойно ти займаєш бойову стійку, він уже дістає тебе своїм джебом завдяки довжині рук. А поки ти реагуєш на джеб, він миттєво додає комбінацію "раз-два", – відповів Чісора.

Відзначимо, що востаннє Мозес виходив у ринг 29 березня 2026 року у Манчестері на арені "Co-op Live". У цей день Ітаума нокаутував Джермейна Франкліна по ходу п'ятого раунду.

Попереду у "Нового Майка Тайсона" бій проти Філіпа Хрговича. Протистояння заплановане на 29 серпня цього року на арені "О2" у Лондоні.

Натомість Дюбуа 9 травня 2026 року нокаутував Вордлі в 11-му раунді на арені "Co-op Live" у Манчестері, відібравши чемпіонський пояс за версією WBO у гевівейті, яким володів Фабіо. Останній майже одразу активував опцію реваншу.