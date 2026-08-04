Екстренер Джошуа жорстко розніс ідею провести бій із Ф'юрі у США

Роберт Гарсія, колишній тренер Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), розкритикував ймовірне місце проведення бою його експідопічного проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає BoxingScene.

Раніше це видання повідомляло, що британська дуель може відбутися в американському Нью-Йорку.

"Чесно кажучи, я не думаю, що це гарна ідея. Уже сам факт, що бій хочуть провести в Нью-Йорку, мені не подобається. На мою думку, цей поєдинок мав відбутися у Великій Британії. Якщо Туркі захоче виділити кошти, у нього є для цього всі можливості. Є люди, які люблять витрачати гроші на музику чи спорт лише для того, щоб сказати: "Вони виступали для мене". Можливо, Туркі так само ставиться до боксу: "Вони битимуться там, де я захочу". У нього є така влада. Не знаю, чи так", – сказав наставник.

Гарсія додав, що ця битва зібрала б переповнений стадіон у Великій Британії. На його думку, було б набагато доречніше провести такий бій у рідній країні обох супертяжів.

"90 тисяч уболівальників на "Вемблі" – звучить чудово. "Гарден" – чудова арена. Усі її люблять. Ми не раз там билися. Це справді неймовірне місце, і якби мені запропонували вибрати арену для бою, я навряд чи знайшов би кращу. Але якщо є можливість виступити перед 90 тисячами глядачів, особливо своїх земляків… У нас двоє британців битимуться в Нью-Йорку. Не знаю, це трохи зменшує масштаб події", – додав екстренер Ей Джея.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт про бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Відомий функціонер також назвав потенційного переможця та фаворита протистояння між Ентоні та Тайсоном.

Олександр Усик вже зробив свій прогноз на британську битву.