Бій Джошуа та Ф'юрі відбудеться в Нью-Йорку – BoxingScene

Довгоочікуваний поєдинок між ексчемпіонами світу в надважкій вазі – Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) – з високою ймовірністю прийматиме Нью-Йорк.

Про це повідомляє BoxingScene.

Як повідомили виданню декілька різних джерел, надії на те, що дуель пройде в Англії, практично немає.

Інвестори на чолі з Туркі Аль-Шейхом та стрімінговий гігант Netflix наполягали, щоб бій розпочався не раніше 2:00 за місцевим часом (Лондон).

Такий час проведення необхідний для того, щоб охопити максимально можливу телеаудиторію у світі, зокрема в Північній Америці (прайм-тайм для США).

Організація турніру на лондонському стадіоні "Вемблі" за таких умов виявилася практично неможливою з огляду на логістику та місцеві часові обмеження

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт про бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Олександр Усик вже зробив свій прогноз на британську дуель Ф'юрі – Джошуа.