Залиш цей спорт зараз, бо все скінчено: колишній чемпіон закликав Джошуа піти на пенсію

Ексчемпіон світу з боксу Дюк Маккензі звернувся до Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) із закликом про закінчення професійної кар'єри.

Своєю думкою про Джошуа він поділився на власному Ютуб-каналі.

Колишній британський боксер закликав Ей Джея повісити рукавички на цвях та більше не повертатися у ринг.

"Це щире звернення до Ентоні Джошуа. У тебе є здоров'я. У тебе є гроші. Залиш цей спорт зараз. Тобі не потрібно знову битися. Тобі точно не потрібно битися з Тайсоном Ф'юрі. Твоє ім'я закріплене в історії. У тебе є спадщина. У тебе є історія. У тебе є все, що ти міг би хотіти від цього виду спорту – боксу. І якщо ти справді цінуєш своє здоров'я, свою спадщину та все, що тобі дороге, залиш цей спорт зараз, бо все скінчено. Тобі не потрібно нічого доводити. Ти дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі. Тобі не потрібно казати, що я триразовий чемпіон світу у надважкій вазі. Зрештою, це нічого не означає, бо твоє здоров'я набагато важливіше. Тож, будь ласка, залиш цей спорт зараз, бо це не гра", – сказав Маккензі.

26 липня Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді в Ер-Ріяді. Хоча у стартовій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні, після якого зумів відновитися.

Після переможного повернення чимало людей із боксерської спільноти почали радити Ей Джею піти на пенсію. Серед них були Майріс Брієдіс та Карл Фроч. Натомість Олександр Усик позитивно оцінив прогрес британського супертяжа.

Попереду Ентоні повинен провести двобій проти земляка Тайсона Ф'юрі. Двобій може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.