Голуб – про Джошуа: Не помилки визначають чемпіона, а реакція на них

Український тренер Єгор Голуб оцінив перемогу свого підопічного – ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), який здолав албанця Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО).

Про це фахівець розповів в Інстаграм.

Голуб безпосередньо керував тренувальним табором британського супертяжа напередодні цього поєдинку.

Наставник Ей-Джея відверто розповів, що пережив під час поєдинку британця проти Крістіана Пренги.

"Не помилки визначають чемпіона. Його визначає реакція на них.

Пройшло декілька миттєвостей після першого нокдауну і я глянув на секундомір: до кінця раунду залишалося 2:36. Напевно, це були найдовші дві з половиною хвилини в моєму житті. В житті Ей-Джея, напевно, також. Але він зібрався і на характері вистояв. На кону стояло дуже багато, ми всі це розуміли тоді і розуміємо зараз.

Коментувати нокаут особливого сенсу не бачу: в його руках неймовірна сила і ми кожного дня працюємо над тим, щоб ця зброя стала досконалою", – зазначив тренер.