Голуб – про Джошуа: Не помилки визначають чемпіона, а реакція на них
Український тренер Єгор Голуб оцінив перемогу свого підопічного – ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), який здолав албанця Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО).
Про це фахівець розповів в Інстаграм.
Голуб безпосередньо керував тренувальним табором британського супертяжа напередодні цього поєдинку.
Наставник Ей-Джея відверто розповів, що пережив під час поєдинку британця проти Крістіана Пренги.
"Не помилки визначають чемпіона. Його визначає реакція на них.
Пройшло декілька миттєвостей після першого нокдауну і я глянув на секундомір: до кінця раунду залишалося 2:36. Напевно, це були найдовші дві з половиною хвилини в моєму житті. В житті Ей-Джея, напевно, також. Але він зібрався і на характері вистояв. На кону стояло дуже багато, ми всі це розуміли тоді і розуміємо зараз.
Коментувати нокаут особливого сенсу не бачу: в його руках неймовірна сила і ми кожного дня працюємо над тим, щоб ця зброя стала досконалою", – зазначив тренер.
Також Голуб оцінив майбутній бій Ентоні проти Тайсона Ф'юрі.
"Попереду дуже велика риба, яка не пробачить жодної помилки. Так само жодної помилки не пробачить і Ентоні", – підсумував Голуб.
Раніше стало відомо, скільки Джошуа заробив за бій із Пренгою.