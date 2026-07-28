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Голуб – про Джошуа: Не помилки визначають чемпіона, а реакція на них

Олександр Булава — 28 липня 2026, 23:06
Голуб – про Джошуа: Не помилки визначають чемпіона, а реакція на них
Ентоні Джошуа та Єгор Голуб
Instagram/iegor_golub

Український тренер Єгор Голуб оцінив перемогу свого підопічного – ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), який здолав албанця Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО).

Про це фахівець розповів в Інстаграм.

Голуб безпосередньо керував тренувальним табором британського супертяжа напередодні цього поєдинку.

Наставник Ей-Джея відверто розповів, що пережив під час поєдинку британця проти Крістіана Пренги.

"Не помилки визначають чемпіона. Його визначає реакція на них.

Пройшло декілька миттєвостей після першого нокдауну і я глянув на секундомір: до кінця раунду залишалося 2:36. Напевно, це були найдовші дві з половиною хвилини в моєму житті. В житті Ей-Джея, напевно, також. Але він зібрався і на характері вистояв. На кону стояло дуже багато, ми всі це розуміли тоді і розуміємо зараз.

Коментувати нокаут особливого сенсу не бачу: в його руках неймовірна сила і ми кожного дня працюємо над тим, щоб ця зброя стала досконалою", – зазначив тренер.

Також Голуб оцінив майбутній бій Ентоні проти Тайсона Ф'юрі.

"Попереду дуже велика риба, яка не пробачить жодної помилки. Так само жодної помилки не пробачить і Ентоні", – підсумував Голуб.

Раніше стало відомо, скільки Джошуа заробив за бій із Пренгою.

Ентоні Джошуа Єгор Голуб

Ентоні Джошуа

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