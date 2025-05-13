Пак'яо повернувся до рейтингу WBC напередодні бою з Барріосом

Всесвітня боксерська рада (WBC) повернула легендарного філіппінського боксера Менні Пак'яо у свій рейтинг.

Про це повідомляє The Ring.

Організація поставила 46-річного ексчемпіона світу на п'яте місце напередодні його поєдинку проти Маріо Барріоса.

Manny Pacquiao has re-entered the WBC welterweight rankings at number five amid reports that he’ll be challenging Mario Barrios for the WBC world title on July 19th. pic.twitter.com/ADbW0ISXiL — Ring Magazine (@ringmagazine) May 13, 2025

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.