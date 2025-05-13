Пак'яо повернувся до рейтингу WBC напередодні бою з Барріосом
Менні Пак'яо та дружина
Всесвітня боксерська рада (WBC) повернула легендарного філіппінського боксера Менні Пак'яо у свій рейтинг.
Про це повідомляє The Ring.
Організація поставила 46-річного ексчемпіона світу на п'яте місце напередодні його поєдинку проти Маріо Барріоса.
Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.
Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.
Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.