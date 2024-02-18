МОК не допустив Пак’яо до Олімпіади-2024 у Парижі

Причиною став віковий ліміт

Колишній чемпіон світу з боксу у 8 дивізіонах Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО) не зможе виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє ESPN.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив олімпійському комітету Філіппін, що організація вирішила дотримуватися вікового ліміту для боксерів (40 років), який був встановлений у 2013 році, і через це Пак’яо отримав відмову.

У жовтні минулого року НОК Філіппін надіслав запит у МОК щодо участі Менні, намагаючись отримати так званий "універсальний" доступ до паризьких Ігор - це перепустки на змагання, що надаються країнам, які мають мало спортсменів на Олімпійські Ігри, і яким зазвичай важко долати кваліфікацію.

Однак МОК пояснив, що "універсальні місця не розподіляються серед країн, які в середньому мали понад 8 спортсменів в індивідуальних дисциплінах на останніх двох Олімпіадах - це стосується і Олімпійського комітету Філіппін".

Останній бій на професійному рингу Пак’яо провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу. Відтоді Менні брав участь у декількох виставкових поєдинках.

Нагадаємо Пак'яо оголосив про проведення бою з Мейвезером.