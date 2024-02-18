Головне
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена
Сьогодні 18:10 4611 1
Романчук посів 5 місце у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 18:43 219
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 486
Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження
Сьогодні 13:19 515
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Сьогодні 11:33 457
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Сьогодні 10:56 8397
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:33 476
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 914
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 602
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 455
Прямі трансляції

МОК не допустив Пак’яо до Олімпіади-2024 у Парижі

Причиною став віковий ліміт
Сьогодні 19:40 85 0
МОК не допустив Пак’яо до Олімпіади-2024 у Парижі
#Менні Пак'яо

Джерело - Tribuna.com.

Колишній чемпіон світу з боксу у 8 дивізіонах Менні Пак’яо (62-8-2, 38 КО) не зможе виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє ESPN.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив олімпійському комітету Філіппін, що організація вирішила дотримуватися вікового ліміту для боксерів (40 років), який був встановлений у 2013 році, і через це Пак’яо отримав відмову.

У жовтні минулого року НОК Філіппін надіслав запит у МОК щодо участі Менні, намагаючись отримати так званий "універсальний" доступ до паризьких Ігор - це перепустки на змагання, що надаються країнам, які мають мало спортсменів на Олімпійські Ігри, і яким зазвичай важко долати кваліфікацію.

Однак МОК пояснив, що "універсальні місця не розподіляються серед  країн, які в середньому мали понад 8 спортсменів в індивідуальних дисциплінах на останніх двох Олімпіадах - це стосується і Олімпійського комітету Філіппін".

Останній бій на професійному рингу Пак’яо провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу. Відтоді Менні брав участь у декількох виставкових поєдинках.

Нагадаємо Пак'яо оголосив про проведення бою з Мейвезером.

Коментарі ()
Популярне зараз
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена 4611 1
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 50279
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС "Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС 9549
Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу 3182 1
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 6192
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям 8397
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33897 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116592
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 96567
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91379
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35302
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29461