НОК Філіппін надіслав офіційний запит щодо участі Пак'яо в Олімпіаді

НОК Філіппін звернувся до МОК з приводу участі Менні Пак'яо в Олімпійських іграх.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Нагадаємо раніше 44-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпійських ігор.

Тепер же його слова стали реальністю після того, як олімпійський комітет Філіппін подав офіційний запит до МОК.

У грудні цього року легендарному боксеру виповниться 45 років, він хоче остаточно завершити спортивну кар'єру олімпійським золотом.

Також нагадаємо, що свій останній поєдинок Менні Пак'яо провів 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.

‼️ The Philippine Olympic Committee have now sent a formal request to the International Olympic Committee for Manny Pacquiao to fight at the Paris 2024 Olympics through the universality rule - his aim is to end his boxing career by winning gold for his country at age 45.