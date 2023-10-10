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НОК Філіппін надіслав офіційний запит щодо участі Пак'яо в Олімпіаді

Боксер хоче завершити кар'єру олімпійським золотом
Сьогодні 19:25 220 0
НОК Філіппін надіслав офіційний запит щодо участі Пак'яо в Олімпіаді
#Менні Пак'яо

Джерело - Чемпіон.

НОК Філіппін звернувся до МОК з приводу участі Менні Пак'яо в Олімпійських іграх.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Нагадаємо раніше 44-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпійських ігор.

Тепер же його слова стали реальністю після того, як олімпійський комітет Філіппін подав офіційний запит до МОК.

У грудні цього року легендарному боксеру виповниться 45 років, він хоче остаточно завершити спортивну кар'єру олімпійським золотом.

Також нагадаємо, що свій останній поєдинок Менні Пак'яо провів 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.

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