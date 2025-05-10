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Стала відома дата бою Барріос – Пак'яо – ЗМІ

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 09:30
Стала відома дата бою Барріос – Пак'яо – ЗМІ

Легендарний боксер Менні Пак'яо невдовзі повернеться у ринг заради спроби знову стати чемпіоном світу.

Про це повідомляє ESPN.

46-річний спортсмен боксуватиме проти володаря поясу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі.

У головній події вечора Тім Цзю проведе реванш проти Себастьяна Фундори за титул WBC у першій середній вазі.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Бокс Менні Пак'яо Маріо Барріос

Менні Пак'яо

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