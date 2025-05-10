Стала відома дата бою Барріос – Пак'яо – ЗМІ

Легендарний боксер Менні Пак'яо невдовзі повернеться у ринг заради спроби знову стати чемпіоном світу.

Про це повідомляє ESPN.

46-річний спортсмен боксуватиме проти володаря поясу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі.

У головній події вечора Тім Цзю проведе реванш проти Себастьяна Фундори за титул WBC у першій середній вазі.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.