Стала відома дата бою Барріос – Пак'яо – ЗМІ
Легендарний боксер Менні Пак'яо невдовзі повернеться у ринг заради спроби знову стати чемпіоном світу.
Про це повідомляє ESPN.
46-річний спортсмен боксуватиме проти володаря поясу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі.
У головній події вечора Тім Цзю проведе реванш проти Себастьяна Фундори за титул WBC у першій середній вазі.
Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.
Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.
Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.