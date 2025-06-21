Рогава переміг Стальченка в українському поєдинку другого кола WBC Grand Prix

У суботу, 21 червня, відбулися поєдинки другого кола боксерського WBC Grand Prix.

Зокрема, у бою між собою зустрілися українські боксери надважкої ваги Цотне Рогава (11-0, 8 КО) та Віталій Стальченко (10-1, 6 КО).

Перемогу одноголосним рішення суддів здобув Цотне.

Раніше представник України у напівлегкій вазі Олександр Соломенніков (16-2, 8 КО) поступився французу Йоні Вальверде-молодшому (15-0, 3 КО).

Напередодні у чвертьфінал вийшов український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) та середньоваговик Петро Фролов (12-1, 4 KO).

Зазначимо, що в турнірі беруть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.