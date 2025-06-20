Фролов вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix

Український боксер середньої ваги Петро Фролов (12-1, 4 KO) вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix.

У поєдинку 1/8 фіналу він одноголосним рішенням суддів переміг представника Мексики Сауло Моралеса Сальвідара (15-2–1, 14 KO) – 59-55, 60-54, 60-54.

Зазначимо, що обидва боксери по разу опинялися в нокдауні. У своєму першому бою на турнірі Фролов переміг Клауді Ієнсі.

Напередодні у чвертьфінал вийшов український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO). Він вже дізнався свого наступного суперника.

Водночас поразки зазнав ще один український боксер – Максим Молодан, який поступився в 1/8 представнику Франції.

Також стало відомо, що представник України у напівлегкій вазі Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) мав битися у другому колі боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC) проти Хуана Мануеля Альборноза (4-1), проте аргентинця дискваліфікували.