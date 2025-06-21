Соломенніков поступився французу на WBC Grand Prix

Представник України у напівлегкій вазі Олександр Соломенніков (16-2, 8 КО) поступився французу Йоні Вальверде-молодшому (15-0, 3 КО) у другому колі боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою француза рішенням більшості суддів. Українець залишив боксерське Гран-Прі WBC.

Зазначимо, що спочатку українець повинен був боксувати з аргентинцем Хуаном Мануелем Альборнозом (4-1), однак він провалив зважування та був дискваліфікований з турніру.

Нагадаємо, на старті турніру українець поступився представнику Гани Голі Доргбетору (14-0-1, 8 KO). Боксери пройшли усю дистанцію у шість раундів, яка завершилась перемогою ганця роздільним рішенням суддів – 58-56, 59-56, 56:58.

Напередодні у чвертьфінал вийшов український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) та середньоваговик Петро Фролов (12-1, 4 KO).

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.