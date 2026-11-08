Рогава роздільним рішенням суддів поступився Тейлору в титульному поєдинку

Український надважковаговик Цотне Рогава (13-2, 8 КО) програв бій американцю Прайсу Тейлору (14-0, 8 КО) у поєдинку за вакантний титул Північноамериканської боксерської федерації (NABF).

Поєдинок у межах вечора боксу в Альбукерке, США, тривав усі 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів.

Українець активніше розпочав бій і мав перевагу в стартових раундах. Однак у другій половині протистояння Рогава почав втрачати сили, чим скористався американський боксер. Тейлор поступово перехопив ініціативу, виграв кілька раундів, проте не завжди діяв активно.

Підсумкові оцінки суддів розділилися: двоє віддали перемогу Тейлору з рахунком 96:94, тоді як третій виставив 97:93 на користь українця.

Для Рогави це друга поразка в професійній кар'єрі. У серпні 2025 року він поступився боснійцю Ахмеду Крнічу у чвертьфіналі турніру WBC Grand Prix. Перед боєм із Тейлором українець у травні одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Маурісіо Леона Переса.